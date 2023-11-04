في أول تعليق له على المجازر في غزة.. أحمد مكي يحذّر متابعيه من “طريق الشيطان”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خرج الفنان المصري أحمد مكي للتعليق للمرّة الأولى، خلال الساعات الماضية، على المجازر الجارية في غزة، واستمرار عمليات القصف الجوي ضدّ المدنيين في القطاع، والتي أسفرت عن مقتل الآلاف أغلبهم من النساء والأطفال.

مكي تحدّث إلى متابعيه خلال فيديو بثّه عبر “فايسبوك”، كاشفاً عن أنّه تعمّق في قراءة القرآن الكريم، واكتشف أنّ ما يحدث حالياً تمّ ذكره في عدد من آياته، والتي تبشّر الشعب الفلسطيني بالنصر، وأنّ ما يفعله الكيان الصهيوني بهم هو بداية النهاية لهم.

واستشهد أيضاً بحديث الرسول محمد: “يوشك الأمم أن تتداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن، فقال قائل يا رسول الله: وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت”، موضحاً معناه أنّ المؤمن الحق لا يخشى الموت في سبيل الله.

ونفى مكي أنّه يدّعي التديّن أو تصدّر “الترند”، بل إنّه ارتكب العديد من الأخطاء ويطلب من الله غفرانها، لكنه اكتشف أنّ النصر من عند الله مشروط بأن يكون للمؤمنين فقط، مطالباً متابعيه بالعودة إلى الله من من دون أجندات أو الانتماء إلى الأحزاب، قبل الفترة المقبلة التي ستشهد أحداثاً غير متوقعة.

الممثل المصري ضرب مثلاً في حديثه لما يحدث في المنطقة العربية حالياً، هي أنّ هناك أسداً حاول قتل ثلاثة ثيران أقوياء، لكن نظراً لكثرة عددهم لم يتمكن من القيام بذلك، فوضع خطته وهي زرع الفتنة بينهم فيقتل كل منهم الآخر، في حين تمكن هو من صيد الأخير الذي بقي على قيد الحياة بعدما قتل أشقاءه.

وخلال حديثه، أكّد أنّ القضية الفلسطينية ليست في حاجة إلى الاحتجاجات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو التنديد في المؤتمرات، لكن لا بدّ من اتحاد الدول العربية كافة للنصر.

في نهاية حديثه، طالب متابعيه بالبحث في كتب التوراة للتأكّد من أنّ “الصهاينة هم جيش الشيطان، وما يفعلونه حالياً هو بداية إزالتهم، مؤكّداً أنّ الوقت الذي يمرّ فيه العالم حالياً حسّاس للغاية، وإما أن يسلك الإنسان طريق الحق، وإما أن يظل في طريق الشيطان”.