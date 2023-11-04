مخرج Friends يكشف.. هكذا تلقّى نجوم العمل خبر وفاة ماثيو بيري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدّث مخرج Friends جيمس بوروز، عن ردود فعل أبطال المسلسل، جينيفر أنيستون وكورتني كوكس وليزا كودرو، حين علموا بوفاة زميلهم ماثيو بيري غرقاً في حوض الاستحمام.

وقال: “شعروا بالدمار، إنّه أخ يموت”. وعلى الرغم من أنّه لم يذكر أي محادثات مع ديفيد شويمر أو مات ليبلانك، إلاّ أنّه تذكّر مواهب ماثيو غير العادية أمام الكاميرا.وأوضح: “كانت لديه طريقة معينة لتحويل سطوره”.

ولم يكن خبر وفاة بيري سهلاً بالنسبة للمخرج البالغ من العمر 82 عاماً، إذ أكّد حاجته إلى “بضعة أيام حتى يستوعب”.

وكان نجوم مسلسل “أصدقاء” نشروا بياناً عقب وفاة بيري يوم السبت الماضي قائلين: “فقدان ماثيو دمّرنا جميعاً كلياً. لقد كنا أكثر من مجرد زملاء في التمثيل. نحن عائلة”.

وتابعوا في البيان: “هناك الكثير من الأمور التي يمكن قولها، لكن في الوقت الحالي، سنأخذ بعض الوقت لنحزن ولمحاولة استيعاب هذه الخسارة التي يصعب تصورها”.

وأضافوا: “سنقول المزيد مع مرور الوقت، حينما نكون قادرين على ذلك. في الوقت الحالي، أفكارنا ومحبتنا مع عائلة ماتي وأصدقائه وكل من أحبه في جميع أنحاء العالم”.

يُذكر أنّ بيري لعب شخصية “تشاندلر بينغ” في المسلسل الكوميدي Friends الذي عُرض على قناة NBC من عام 1994 إلى عام 2004.