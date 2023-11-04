ميرنا وليد - بيروت - نشر نادي ليفربول الإنجليزي فيديو على حسابه الرسمي لنجمه المصري محمد صلاح وألكسندر أرنولد خلال تواجدهم في صالة الجيمانيزيوم.

وكان محمد صلاح قد اختار أغنية مواطنه الفنان الشعبي حسن شاكوش وهي أغنية "سالكة" التي قدمها مع ويجز منذ سنوات.

يذكر أن محمد صلاح نشر منذ أيام، رسالة دعم للشعب الفلسطيني بعد الاجتياح الإسرائيلي وسقوط آلاف القتلى والمصابين.

وقال محمد صلاح خلال فيديو نشره : "شهدنا في الأيام السابقة عنف شديد ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع. جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها ".

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو - محمد صلاح وألكسندر أرنولد يتدربان على أنغام أغنية حسن شاكوش وويجز "سالكة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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