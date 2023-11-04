نبيل الحلفاوي يحذر من "ترسيخ العنف والإرهاب": "ستصبح شريعة الغاب هي السائدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الفنان الكبير نبيل الحلفاوي على تصاعد الأحداث المؤسفة في قطاع غزة ومواصلة الكيان الصهيوني انتهاكاته الصارخة ضد الشعب الفلسطيني وخرق جميع المواثيق الدولية وسط صمت إعلامي أوروبي ودعم أمريكي.

وأعاد "الحلفاوي" نشر بوست أحد متابعيه على حسابه الرسمي بتطبيق "X" والذي طالبه خلاله بتوضيح مصطلح "ترسيخ العنف والإرهاب" وهو ما تحدث عنه "الحلفاوي" بأحد البوستات السابقة.

وعلق "الحلفاوي" قائلا: "يعني هيترد عليهم بنفس أسلوبهم وتصبح شريعة الغاب هي السائدة".

ويواصل الفنان نبيل الحلفاوي دعم القضية الفلسطينية رافضًا انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي ومواصلة قصفهم لغزة واستشهاد الآلاف من المدنيين بمختلف أنحاء القطاع.

جدير بالذكر أن آخر مشاركات الفنان نبيل الحلفاوي الفنية كانت بمسلسل "القاهرة كابول" وعرض بموسم دراما رمضان 2022.