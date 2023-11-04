مهرجان مراكش السينمائي الدولي يكشف عن أفلام مسابقات دورته الـ 20



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت إدارة مهرجان مراكش السينمائي الدولي في دورته الـ 20 هذا العام عن الأفلام المعروضة هذا العام ضمن مسابقاتها المختلفة.

ونشرت الصفحة الرسمية للمهرجان على "انستجرام" مجموعة من الأفلام العالمية التي سيتم عرضها سواء لأول مرة أو أفلام تم عرضها من قبل بمهرجانات سينمائية عالمية منها مهرجان برلين، ومهرجان فينيسيا، ومهرجان كان السينمائي الدولي.

وعلقت الصفحة على الأفلام المشاركة قائلة: "يفتتح مهرجان مراكش بالفيلم الكوميدي "Hit Man" من إخراج ريتشارد لينكلاتر وبطولة الممثل جلين بأول وسيتم عرضه ضمن العروض الإقليمية الأولى للأفلام العالمية المرتقبة".

واستكملت: "كما يقدم المخرج الإيطالي، ماتيو جاروني فيلم "Me Captain" وهو ملحمة معاصرة تحكي قصة شابين سنغاليين في رحلة مغامرة إلى أوروبا، إلى جانب فيلم "Memory" للمخرج ميشيل فرانكو وهو فيلم مؤثر للغاية يعرض تحولًا لا ينسي لرئيسة لجنة التحكيم لهذا العام، جيسيكا تشاستين، كما سيحضر الممثل الأسترالي سيمون بيكر مهرجان مراكش مع فيلم الإثارة باللونين الأبيض والأسود "Limbo" للمخرج إيفان سين".

وأضافت: "3 عروض احتفالية تضفي شعورًا كوميديًا على المهرجان، حيث يعود ألكسندر باين، الحائز على جائزة النجمة الذهبية بفيلم "The Holdovers" وهو فيلم كوميدي رقيق يقوده ثلاثي من العروض المؤثرة بعمق، كما يقدم المخرج المغربي فوزي بن سعيدي فيلم "الصحاي" وهو فيلم غربي غامض ومثير للسخرية يتناول الليبرالية التمطرفة، وتختتم جلسات الحفل بفيلم "Making Of" لسيدريك خان ينتمي لأفلام الكوميديا الاجتماعية ويدور خلف الكواليس من بطولة جوناثان كوهين.

ويعد مهرجان مراكش السينمائي الدولي هو أحد أهم الفعاليات الثقافية التي تقام في المغرب وهو أحد المهرجانات الدولية التي تقوم بإعطاء فرص للعديد من المواهب السينمائية الشابة إلى جانب إقامة العديد من العروض والدروس السينمائية المجانية وسط حضور عدد كبير لأشهر و أبرز النجوم وصناع السينما حول العالم.

وكشف موقع "Variety" أن النجمة العالمية "جيسيكا تشاستين" سترأس لجنة تحكيم المهرجان الذي يتضمن 14 فيلمًا سينمائيًا والتي تمثل عروضها الأولى أو الثانية لمخرجيها بالمسابقة الرسمية للمهرجان.

وعبرت "جيسيكا تشاستين" عن سعادتها برئاسة المهرجان في دورته الـ 20 هذا العام وعلقت قائلة: "أتشرف برئاسة لجنة تحكيم مهرجان مراكش السينمائي الدولي، و متحمسة للعودة للمغرب مرة أخرى منذ آخر مشاركاتي عام 2011 في محاولة للاحتفاء بالسينما وصناعها وتقديم العديد من المواهب الجديدة".

يذكر أن مهرجان مراكش السينمائي الدولي في دورته الـ 20 هذا العام ستقام في الفترة من 24 نوفمبر حتى 2 ديسمبر المقبل.