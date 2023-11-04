يوسف الشريف عن استمرار تصاعد الأحداث في غزة: "العالم تحول إلى غابة.. أين البشر؟"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

خرج الفنان يوسف الشريف عن صمته وعلق على استمرار الأوضاع المؤسفة في فلسطين ومواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف العديد من المدنيين وسط استشهاد الآلاف من الأسر والأطفال إلى جانب تدمير البنية التحتية بالكامل.

وعلق "يوسف" على تصاعد الأوضاع في غزة ونشر بوست عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك" وعلق قائلا: "العالم تحول إلى غابة، أين البشر؟"، ولاقى تعليقه إعجاب وتأييد العديد من متابعيه قائلين: "مغلوبين على أمرهم، للأسف كله مشغول بحاله وضاع الضمير والنخوة بين الناس، والله المحترمين اللي زيك نادرين جدًا، ماتت الإنسانية".

دعم الفنان يوسف الشريف القضية الفلسطينية منذ بداية الأحداث 7 أكتوبر الماضي، ونشر صور ومقاطع فيديوهات عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي ندد خلالها بمواصلة انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وكشف الفنان يوسف الشريف عن التحضير لمسلسل درامي جديد بعنوان "الراكون" والمقرر أن يشارك به ضمن موسم دراما رمضان لعام 2024 ويشاركه البطولة الفنان أحمد وفيق، تأليف إنجي علاء، وإخراج محمد جمال العدل في أول تعاون له مع الفنان يوسف الشريف بالدراما التليفزيونية.

وكان آخر أعمال يوسف الشريف بمسلسل "كوفيد 25" عام 2021، وينتمي لنوعية الخيال العلمي ودارت أحداثه في عام 2025 حول انتشار فيروس خطير يدفع المصابين لمهاجمة وقتل البشر، وشارك ببطولة الفيلم كلاً من أيتن عامر، ميرنا نور الدين، إسلام جمال، إيناس كامل، من إخراج أحمد نادر جلال.