نبيل الحلفاوي يوضح السبب وراء عدم فتح مصر لمعبر رفح: "المعبر تحت سيطرة طرفين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أوضح الفنان نبيل الحلفاوي السبب حول استمرار إغلاق معبر رفح وعدم فتحه بشكل دائم من قبل الجانب المصري وذلك عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X".

وقام "الحلفاوي" بشرح فكرة المعبر والسبب وراء عدم فتحه بشكل مستمر قائلا: "شرح موضوع السيادة على المعبر للطيبين فقط مش للضلالية، أيوة مصر ملهاش سيادة كاملة على المعبر، المعبر له بوابة في أرضنا ودي اللي تحت سيادة مصر، وبوابة الناحية التانية في غزة ودي لا سيادة لمصر عليها".

واستكمل: "يعني المعبر تحت سيطرة طرفين لابد من موافقتهما، مصر والمسيطر الناحية الثانية"، ليقوم أحد متابعيه بسؤاله عن كيفية فتح معبر رفح في عهد الرئيس السابق محمد مرسي.

وأعاد "الحلفاوي" نشر سؤال متابعيه على حسابه وعلق عليه قائلا: "كان موافقًا على منح قطعة من سيناء".

ويواصل الفنان نبيل الحلفاوي دعم القضية الفلسطينية رافضًا انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي ومواصلة قصفهم لغزة واستشهاد الآلاف من المدنيين بمختلف أنحاء القطاع.

جدير بالذكر أن آخر مشاركات الفنان نبيل الحلفاوي الفنية كانت بمسلسل "القاهرة كابول" وعرض بموسم دراما رمضان 2022.