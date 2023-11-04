فيديو| حسن شاكوش يتصدر الترند بسبب محمد صلاح.. تعرف على التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصدر مطرب المهرجانات، حسن شاكوش محرك البحث جوجل وعدد من مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

وجاء تصدر "شاكوش" مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الفيديو للصفحة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي على تطبيق "X" لعدد من لاعبي الفريق منهم أليكساندر أرنولد ومحمد صلاح خلال التدريبات وفي الخلفية أغنية للمطرب حسن شاكوش، ورجح البعض أن الأغنية ضمن قائمة الأغاني الخاص بهاتف "صلاح" نظرًا لكونه اللاعب المصري الوحيد ضمن صفوف الفريق الإنجليزي.

ولاقى الفيديو رواجًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعلقوا قائلين: "صلاح مسيطر، أبو صلاح شابك البلوتوث، شاكوش مولعها".

وأعلن الهلال الأحمر المصري تبرع نجم نادي ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، محمد صلاح بمبلغ مالي لصالح أهل غزة.

ودعم "شاكوش" القضية الفلسطينية عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" ونشر مقطع فيديو كشف خلاله تواجده في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني بمدينة نصر.

يذكر أن آخر أغاني المطرب حسن شاكوش كانت بأغنية "في قلبي جراح" والتي تعاون خلالها مع المطرب الشعبي طارق الشيخ.

