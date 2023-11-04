سيلينا جوميز تعلن ابتعادها عن السوشيال ميديا بسبب الأحداث في غزة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت النجمة العالمية، سيلينا جوميز عن قرار غلق حسابها الرسمي على تطبيق "انستجرام" وذلك عبر استوري حسابها على نفس التطبيق بسبب تصاعد الأحداث في فلسطين.

ونشرت "سيلينا" بوست عبر استوري حسابها وعلقت خلاله قائلة: "سأخذ استراحة وسأغلق حسابي على انستجرام، لقد انتهيت، لا أدعم أيًا مما يحدث".

ولم تعلق "سيلينا" على الصراع الدائر في الشرق الأوسط منذ بداية اندلاعه شهر أكتوبر الماضي وفضلت عدم الحديث عن الأمر عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي لتقرر في النهاية الابتعاد عن السوشيال ميديا وعن انحيازها لأي من الطرفين.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقرر فيها "سيلينا جوميز" غلق وحذف حساباتها على السوشيال ميديا حيث أعلنت "سيلينا" عن إغلاق عدد من حساباتها بعد هجوم وانتقادات البعض بعد زيادة وزنها الملحوظ.

وقامت سيلينا مؤخرا ببث مباشر عبر تيك توك والتي أوضحت فيه استيائها الشديد من البعض لانتقادهم زيادة وزنها، موضحة أن الأمر يعنيها وحدها.

وقالت "سيلينا" في الفيديو "أنا محظوظة أملك أفضل الأصدقاء وأفضل جمهور في العالم، ولم أكن أكثر سعادة من قبل، انا بخير، وأحب نفسي، ولا أهتم بآراء الناس".