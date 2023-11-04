شكرا لقرائتكم خبر عن أم كلثوم نصحتها بالمجىء إلى مصر وتزوجت حلمى بكر.. ذكرى ميلاد علية التونسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ولدت الفنانة علية التونسية يوم 4 نوفمبر عام 1936، وهي من الأصوات الغنائية العربية المميزة صاحبة البصمة الخاصة والصوت القوي، وبعدما أحييت أم كلثوم حفلاً في تونس عام 1968 استمعت إلى علية وهي تغني لها (يا حبيبي كل شيء بقضاء)، فأعجبت بصوتها وعرضت عليها القدوم إلى مصر.

استجابت علية لرغبة أم كلثوم وانتقلت إلى مصر التي كانت بمثابة بوابة للنجومية والشهرة العربية، وشاركت في حفلات الأسبوع الثقافي التونسي التي أقيمت في القاهرة، وبعدها غنت في الحفل الذي نظم بكونسيرفاتوار الموسيقى العربية وبدأت طريق الشهرة، أقامت في مصر 12 عاما، ثم عادت إلى تونس مرة أخرى، حيث توفيت هناك عام 1990، وكانت قد حصلت علية على وسام شرف من الرئيس المصري «أنور السادات» على أغنيتها الوطنية " حبايب مصر"

تزوجت علية أثناء تواجدها بمصر من الملحن المصري «حلمي بكر» الذي لحن لها أجمل الأغاني ومن ضمنها «على اللي جرى» التي تغنى بها عدة مغنيين معاصرين منهم: أصالة، وصابر الرباعي، وفضل شاكر، وشاركت علية في السينما المصرية ومثلت في فيلم " المزيكا في خطر" من إخراج محمود فريد سنة 1976، وشاركها بطولته محمد نوح وصفاء أبو السعود .