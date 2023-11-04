فن ومشاهير

تعرف على العروض المشاركة بمهرجان فنون الأداء قبل انطلاقه غدًا

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القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدًا الأحد فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان فنون الأداء والذي ينظمه المعهد العالي للفنون الشعبية، وتحمل الدورة الثالثة اسم الفنان الراحل محمود شكوكو، ويرأسه شرفيًا الفنانة عارفة عبد الرسول، وتحت قيادة الدكتورة سمر سعيد، وذلك علي مسرح سيد درويش في تمام الساعة الخامسة مساءً. 

 

ويشارك بالمهرجان 6 عروض مسرحية من طلبة المعهد وهم؛ عرض "الغجري" إخراج ياسين رضوان، وعرض "مهرجان بكين" إخراج حسن علي، وعرض "عفريت لكل مواطن" إخراج محمد مصطفى، وعرض "عطش السواقي" إخراج أحمد أيمن، وعرض "إزاي تخنق جارك" إخراج زياد هشام، وعرض "حديث الصباح والمساء" إخراج أحمد شاكر. 

 

يذكر أن المهرجان تقدم له تسعة عروض خضعت للجنة المشاهدة التي تشكلت من محمد شاكر، الدكتورة أميرة الشوادفى، وحازم القاضى، ومحمد فتحى، محمد الروبى، فادى نشأت، الدكتور فادى النبراوى، والدكتورة سامية حبيب رئيسا للجنة . 

 

جدير بالذكر أن الدورة الأولى من المهرجان  حملت اسم الدكتور الراحل عصمت يحيي ، والثانية حملت اسم المخرج الكبير الراحل  عبد الرحمن الشافعى، أما هذه الدورة فقد حملت اسم الفنان الكبير الراحل محمود شكوكو".

 

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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