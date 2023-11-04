أحمد شيبة يطرح أغنية "قاتلني وجاي تقولي شالوم" تضامنًا مع القضية الفلسطينية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

طرح الفنان الشعبي، أحمد شيبة أغنية جديدة بعنوان "قاتلني وجاي تقولي شالوم" دعمًا للشعب الفلسطيني واعتراضًا على مواصلة الكيان الصهيوني انتهاكاته وقصفه لقطاع غزة وسط استشهاد الآلاف.

ونشر "شيبة" الأغنية عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" إلى جانب حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي وظهر بالفيديو وهو ملتف بالشال الفلسطيني ومن وراءه علم فلسطين.

وتلقى الأغنية إعجاب متابعيه وعلقوا قائلين: "مفيش أجمل من أنك تغني لفلسطين الحبيبة، يسلم صوتك الجميل وربنا ينصر اخواتنا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا وأهلنا في فلسطين، فخر الفنانين العرب، جميلة ربنا ينصر أخواننا في فلسطين".

وأعلن "شيبة" مؤخرًا عن وفاة والدته بعد صراع مع المرض، ونشر صورتها عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك" ونعاها قائلا: "أمي في ذمة الله حياتي وعمري كله راحت مني كسرتيني يا أمي، إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله وحده، الله يرحمك يا نور عيني ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته ويصبرني على فراقك".

يذكر أن آخر أغاني المطرب الشعبي، أحمد شيبة كانت بأغنية "كدابين" بالتعاون مع حماده مجدي وطارق شقلشه وطرحها على قناته الرسمية على "يوتيوب".