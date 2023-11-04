شبه كبير بين "اللمبي" محمد سعد وعارض أجنبي .. والجمهور متفاجئ

ميرنا وليد - بيروت - انتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يظهر الشبه الكبير من الممثل المصري محمد سعد المعروف بشخصية اللمبي التي جسدها في الكثير من أعماله، وبين شاب أجنبي مودل إعلانات.



وانهالت التعليقات المتفاجئة بهذا السبه الكبير بين الإثنين، كما انهالت التعليقات المضحكة عن الموضوع ومن بينها :"اللمبي بعد ما أخد الفلوس من الملعم محروس الضبع".

يذكر أن شخصية اللمبي هي أساس شهرة الممثل محمد سعد، وحققت الاعلام التي أدى فيها الشخصية بينها فيلم "اللي بالي بالك" الكثير من الإيرادات ونجاح ترك أثراً كبيراً.