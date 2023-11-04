ميرنا وليد - بيروت - انتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يظهر الشبه الكبير من الممثل المصري محمد سعد المعروف بشخصية اللمبي التي جسدها في الكثير من أعماله، وبين شاب أجنبي مودل إعلانات.
وانهالت التعليقات المتفاجئة بهذا السبه الكبير بين الإثنين، كما انهالت التعليقات المضحكة عن الموضوع ومن بينها :"اللمبي بعد ما أخد الفلوس من الملعم محروس الضبع".
يذكر أن شخصية اللمبي هي أساس شهرة الممثل محمد سعد، وحققت الاعلام التي أدى فيها الشخصية بينها فيلم "اللي بالي بالك" الكثير من الإيرادات ونجاح ترك أثراً كبيراً.
كانت هذه تفاصيل خبر شبه كبير بين "اللمبي" محمد سعد وعارض أجنبي .. والجمهور متفاجئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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