خضة بسبب عدم الإلتزام بوصية جواهر الكويتية

ميرنا وليد - بيروت - تم الكشف عن الوصية الأخيرة للممثلة الكويتية جواهر وهي أنها أن لا تنشر بعد وفاتها صورة لها بدون حجاب، وكثر لم يلتزموا بهذه الوصية أو لم يكونوا على علم بها.



الأمر أثار خضة على السوشال ميديا والكثير من الجدل وموجة من الغضب لعدم التزام كثر بهذه الوصية.

وكانت قد نقلت الممثلة الكويتية إلهام الفضالة، وصية الراحلة جواهر، التي توفيت الأربعاء، بعد صراع مع مرض السرطان امتد لسنوات.

وكشفت إلهام أن الراحلة جواهر كانت قالت عبر حسابها على "سناب شات"، إنها لن تكون راضية في حال تم نشر صورة قديمة لها يظهر فيها شعرها.

ونشرت إلهام فيديو تم تداوله على نطاق واسع، قالت فيه إن أهل جواهر الكويتية هم من نقلوا وصيتها لها، وهي بدورها تنقلها إلى الجميع، وخصوصاً المشاهير الذين سيشاركون في نعي الممثلة الكويتية الراحلة.

