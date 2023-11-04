ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنان نوال الكويتية في جلسة تصوير جديدة ارتدت فيها تنورة طويلة مع كروب توب أظهر القليل من بطنها.

وإنها المرة الاولى التي تعتمد فيه نوال الكويتية هذا التصميم من الملابس ولم يعتد الجمهور عليها هكذا.

وانهالت الإنتقادات التي استنكرت أن تظهر نوال الكويتية بطنها، في المقابل اعتبر البعض أن م حقها أن رتتدي ما يحلو لها.

وانتقادات أخرى اعتبرت أن توقيت هذه الصور غير مناسب في ظل الاوضاع التي تمر بها فلسطين.

تجدر الإشارة أن نوال الكويتية التقطت هذه الصور في منطقة العلا في السعودية.

كانت هذه تفاصيل خبر نوال الكويتية بتغيير جذري .. كشفت عن بطنها وارتدت الكروب توب والإنتقادات لم ترحمها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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