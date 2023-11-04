ميرنا وليد - بيروت - بعد منشوراتها الأخيرة العنصرية والمتطرفة للغاية حول الشعب الفلسـ طيني ودعمها الكبير لـ إسـ رائيل، أصبحت الممثلة الأميركية إيمي شومر أكثر المشاهير كرهاً في العالم.

وبمنشور لها تحدثت شومر عن رأيها بخسارتها الكثير من الأصدقاء في الفترة التي مضت، وقالت: "أنا حزينة لأنني فقدت الكثير من الأصدقاء في الأسابيع القليلة الماضية، لكنني أشعر بالقوة والحرّية لأنني أعلم أنني أدافع عن الحقيقة وسأقاتل من أجلها دائماً. أنا امرأة يهودية فخورة، ولديّ كل الحق في أن أكون كذلك. رأسي عالٍ، ومعنوياتي عالية. أحب زملائي إخوتي وأخواتي".

كانت هذه تفاصيل خبر بعد تصريحها العنصري للغاية.. هذه النجمة العالمية أصبحت أكثر المشاهير كراهية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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