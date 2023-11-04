بعد إنتشار فيديو لها من الكنيسة تحت عنوان "لقاء الخميسي تغير ديانتها".. هكذا ردت

ميرنا وليد - بيروت - إنتشر في الساعات الأخيرة بشكل واسع مقطع فيديو للممثلة المصرية لقاء الخميسي وهي تردد ترنيما داخل إحدى الكنائس، وتحت عنوان: "لقاء الخميسي تغير ديانتها".



هذا الفيديو إستفز لقاء التي إعتبرت أن موضوع ديانتها هو أمر لا يخص أحداً، وعلقت بمنشور عبر حسابها الخاص قائلة: "اسمي لقاء عبد الملك عبد الرحمن الخميسي مصرية مسلمة عن أب وجد وجدة مسلمة، وأمي أشورية مسيحية، وديانتي مسلمة لكل من يهمه الأمر الذي من المفترض أنه لا تخصه ديانتي أو ديانة غيري، أنا احترم كل الشعوب والديانات والأفكار حتى لو اختلفت معها طالما لا تسبب لي ولعائلتي الصغيرة والكبيرة أي نوع من أنواع الأذى النفسي أو غيره يا سيدي الفاضل وسيدتي الفاضلة مع بعض واحترامنا لبعض واجب إنساني. طول عمرنا عايشين وجيرانا مسيحيين وبيفطرو معانا في رمضان واحنا بنحتفل معاهم في الأعياد يعني ليس لك أي علاقة باعتقادات الآخر يجب علينا أن نتقبله بما هو عليه لأنه واجب إنساني طالما لم يسبب لك الأذى وفي النهاية الله لا يحتاج إلى وصاية البشر فالله عالم بما في القلوب. الوطن يجمعنا وحدة واحدة سواءًا مسلم أم مسيحي أو أيا ما كان معتقده وأفكاره لا يحق لنا التدخل فيما لا يخصنا الدين لله وليس لإرضاء البشر كفاية بقى زهقنا من الجهل والإصرار عليه!"