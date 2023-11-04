بالصور والفيديو: عقد قرآن مشهور السناب عبدالله الودعاني.. وردة فعله تثير التفاعل

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عقد مشهور السناب شات، عبدالله الودعاني، الشقيق الأكبر لخبيرة التجميل، سارة الودعاني، قرانه رسمياً، مساء أمس الجمعة.
وأتضح أن زوجته تدعى أريج محمد الأحمري، وحضر العرس، عدد محدود من المعازيم، ويبدو أن الزفاف اقتصر فقط على العائلة.
وفي التفاصيل، شاركت سارة الودعاني، كواليس التحضير لحفل الزفاف، من خلال مجموعة من الصور والفيديوهات عبر حسابها الرسمي في سناب شات.
مشهور السناب شات أثار التفاعل على مواقع التواصل، حيث بدت السعادة على ملامح وجهه فور إنتهاء المأذون من عقد القران.
وفي مقطع أخر ظهر الودعاني وهو يبكي بعد عقد القرآن.
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