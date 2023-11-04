بالفيديو: والد سارة الودعاني يبكي بعد عقد قران ابنه في مشهد مؤثر

بكى والد سارة الودعاني بعد عقد قران ابنه، في مشهد مؤثر حظي بتفاعل واسع من قبل المغردين. ظهر سعد الودعاني في مقطع فيديو وهو جالس ويبدو أنه كان يسترجع ذكريات طفولة ابنه، حيث نزلت دموعه وظل يبكي ويمسحها.

أشاد المغردون بدور الآباء في حياة أبنائهم، ووصفوا دموع الودعاني بأنها دموع فرح لزواج ابنه. شاهد أيضاً: بالصور والفيديو: عقد قرآن مشهور السناب عبدالله الودعاني.. وردة فعله تثير التفاعل

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