بطلة “فتاة النافذة” ترفع الصوت بوجه قتل الاطفال في غزة

انضمت الممثلة التركية، بورجو بيريجيك، بطلة مسلسل “فتاة النافذة”، الى قائمة طويلة من الممثلين الاتراك والعرب الذين عبّروا عن تضامنهم مع أهل غزة في ظل الحرب الاسرائيلية على القطاع منذ نحو شهر تقريبًا.

في هذا السياق، سجّلت “بورجو” اهتمامًا بالغًا بالاحداث الأليمة هناك خاصة مع ارتفاع عدد الشهداء من الاطفال والنساء والشيوخ، فقالت عبر انستغرام: ٤٠% من القتلى أطفال! هذه لا تسمى حرب… فلسطين حرة. أوقفوا الحرب”.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد كشفت بالامس عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى ٩٢٥٧ شهيدا منهم ٣٨٢٦ طفلاً ٢٤٠٥ سيدة والأرقام في تزايد مستمر على مدار الساعة.

في سياق مختلف، دخلت الممثلة بورجو بيريجيك ضمن قائمة توب ٥ للممثلات الأكثر مبيعًا للأعمال الدراميّة الى الخارج من الأعمال “فتاة النافذة”، “اغنية الحياة” و”فاطمة”.

نذكر أن قناة “أم.تي.في” اللبنانية تعرض مسلسل “فتاة النافذة” من الجمعة إلى الأحد بعد نشرة الأخبار المسائية.