هاني شاكر ونجوم التسعينيات في “مهرجان الفن الجميل” بأبو ظبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يعود الفنان الكبير هاني شاكر، نقيب الموسيقيين السابق، إلى إحياء الحفلات الغنائية بعد إجرائه جراحة في ذراعه خلال الأيام الماضية، حيث يحيي مساء اليوم (السبت)، حفلًا غنائيًا كبيراً، على خشبة مسرح مارينا مول أبو ظبي بالإمارات، بمصاحبة مجموعة من نجوم الفن في فترة التسعينيات، تحت عنوان “مهرجان الفن الجميل”.

وطرحت الشركة المنظمة البوستر الرسمي للحفل، حيث يظهر فيه مشاركة مجموعة كبيرة من نجوم تسعينيات الفن المصري منهم: إيهاب توفيق، حميد الشاعري، هشام عباس، سيمون.

وكان الفنان هاني شاكر، قد أعلن خضوعه لعملية جراحية لإزالة كيس زلالي في منطقة الكوع، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك”، إذ كتب: “بعد إزالة كيس زلالي من منطقة الكوع، شكر واجب لابني وحبيبي الدكتور إبراهيم الجنزوري رئيس قسم العظام، وشكر خاص لإدارة المستشفى وعلى رأسها السيدة الفاضلة مديحة الجنزوري”.

ومن جانب آخر، طرح هاني شاكر، مؤخرًا، أغنية حملت “الهوية عربي”، وذلك تضامنًا مع أهالي غزة لما يحدث على الأراضي الفلسطينية من قصف وتدمير المساجد والمستشفيات والمنازل وسقوط العديد من الضحايا من الأطفال والنساء وكبار السن.