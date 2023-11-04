نادين نسيب نجيم تعلق على الأحداث الأخيرة في غز.ة.. وهذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - تفاعلت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم مع حادثة إستهاف قافلة الإسعاف التي كانت تنقل عدداً من أهالي قطاع غز. ة المصابين إلى خارج القطاع عبر معبر رفح.

وشاركت نادين الجمهور مقطع فيديو مؤثر للغاية، وثق مشاهد مروعة من الاستهداف، وعلقت مستنكرة الحادثة: "تفه على شرفهم و قرفهم و ضميرهم الله ينصر فلسـ طين"

وكانت نادين نسيب نجيم قد تحدثت على ما وصف بأعنف ليلة على قطاع غـ زة منذ بداية الحرب مع إسرائيل.

وعبرت نادين نسيب نجيم عن ألمها وحزنها واصفة ما يحدث بـ "أكبر عملية تصفية"، وقالت: "اليوم شعب كامل أمام أعينكم يُباد في أكبر عملية تصفية يشهدها التاريخ!

لا كهربا و لا مي و لا اكل ولا شبكة اتصالات ! وقصف جوي و بري و بحري ! السماء تمطر نار و صواريخ !

أي مواثيق دولية وأي اتفاقيات وأي مجلس أمن وأي أمم متحدة قادرة تكون صامتة أمام هل عدوان و هل مجزرة يلي عم تصير !"

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