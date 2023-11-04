صفاء سلطان تطالب المصريين بفتح معبر رفح.. وتثير الجدل بحديثها

ميرنا وليد - بيروت - أحدثت الممثلة السورية صفاء سلطان حالة من الجدل الواسع، بعد مطالبتها الشعب المصري بفتح معبر رفح ومساعدة أهالي قطاع غز. ة في فلسـ طين.

وكتبت صفاء سلطان عبر حسابها الخاص: "افتحوا المعبر ليدخلوا المساعدات الطبية يا أهل مصر يا أهل العزة والكرامة المعبر لازم ينفتح المستشفيات خارج الخدمة في غ.زة معبر رفح هو الوحيد القادر على المساعدة مصر يا أم الدنيا الرجال المصريين كرامة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم افتحوا المعبر. إفتخوا معبر رفح"، وعلقت على المنشور: "اخواتنا في مصر الرجااااء الرجااااء المساعده بكل قدرتكم وطاقتكم لازم نتحرك بس ندخل المساعدات الطبيه #افتحوا_معبر_رفح".



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