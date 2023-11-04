ميرنا وليد - بيروت - تحدث الفنان العراقي كاظم الساهر عن الأزمة النفسية التي مر به في الفترة الأخيرة، حتى أنه كاد أن يفقد رغبته بالوجود.
وخلال جلسة حوارية قدمها كاظم الساهر ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، قال: "كنت مؤخراً أمر بأزمة نفسية بعد فقدان أعز ناسي، ففي السنوات الأخيرة فقدت العديد من الأحبة وهذا أثر بي كثيراً. بدأت أفقد رغبتي بأن أكون موجوداً، حتى أنني تمنيت أن أصعد للمسرح وأصرخ صرخة واحدة وأنتهي، فقدتُ المتعة ووصلت إلى طريق مسدود؛ لكن الكتاب أعادني، هو والأصدقاء الطيبون".
ولم ينسى كاظم الساهر أن يفتتح الحديث بالإشارة إلى أسفه عما يتعرض له الأبرياء في غ.زة.
كانت هذه تفاصيل خبر كاظم الساهر يعاني من أزمة نفسية: "بدأت أفقد رغبتي بأن أكون موجوداً" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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