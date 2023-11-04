تسريب سر عن ماثيو بيري..وما علاقة زاك إيفرون؟

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام عالمية عن ان النجم العالمي الراحل ماثيو بيري، رغب بأن يقدّم النجم زاك إيفرون شخصيته في فيلم سيرته الذاتية، الا ان زاك لم يعلّق بعد على هذا الأمر.



وكانت أقيمت ليلة أمس مراسم تشييع ماثيو بيري إلى مثواه الأخير، حيث دفن في مقبرة في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، بحضور عائلته وأصدقاءه المقربين، وأبطال مسلسل Friends.

وبحسب المعلومات، فقد تجمعوا في مقبرة "ذا فورست لون" في هوليوود، قريباً من استديوهات شركة "وارنر بروس" التي شهدت تصوير مسلسل "فريندز، أي بالمكان الذي دفن فيه الفنان العالمي الراحل مايكل جاكسون وإليزابيث تايلور.