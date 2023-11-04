شقيق سارة الودعاني ينهار من البكاء بعد عقد قرانه-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تداول عدد من الجمهور مقطع فيديو لنجم مواقع التواصل السعودي عبد الله الودعاني، وهو شقيق خبيرة التجميل سارة الودعاني، يظهر انهياره من البكاء بعد عقد قرانه.



العروس تدعى أريج محمد الأحمري، واقتصرت المناسبة على حضور العائلة والأصدقاء.

على صعيد آخر تحدثت سارة الودعاني عن راتبها الشهري وذلك في معرض ردها على طفل متابع لها سألها عن الأمر.

وقالت سارة في مقطع فيديو تداوله عدد من النشطاء موجهة حديثها لطفل قائلة :"كم تتوقع؟" ليأتي توقع الطفل بأن راتبها الشهري يصل إلى 600 ألف ريال سعودي، ومشيراً إلى أنه يتمنى ان يحصل على وظيفة تُمكنه من الحصول على راتب شهري يصل إلى 700 ألف".