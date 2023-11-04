فن ومشاهير

فارس قطرية ضيف برنامج "واحد من الناس".. غدًا

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ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي، فضيلة الشيخ مصطفى عبد السلام إمام مسجد الحسين ، والذي يتحدث عن الشهيد ومكانته في الإسلام وهل الشهداء أحياء ، وفضل الشهيد ومكانته في الجنة، وذلك في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء غدٍ الأحد.

كما يستضيف المنشد الدينى فضيلة الشيخ ايهاب يونس، والذي يقدم ويشدو بأجمل الابتهالات الدينية الجميلة.

وفي الفقرة الثانية يستضيف الليثي الشاعر فارس قطرية، والذي يتحدث عن فلسطين ومعاناة أهلها جراء العدوان والاحتلال من خلال العديد من الأبيات الشعرية المؤثرة.

يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء غدا الاحد عبر شاشة قناة الحياة.

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الإعلامي د. عمرو الليثي
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الشاعر فارس قطرية
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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