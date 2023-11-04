شكرا لقرائتكم خبر عن صوت وصورة الحلقة 16.. فيديو لمراد مكرم يظهر مشتبهًا جديدًا في قضية قتله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ أحداث الحلقة الـ16 من مسلسل "صوت وصورة"، بوصول فيديو إلى نيرمين (نجلاء بدر) لزوجها عصام الصياد (مراد مكرم) قبل مقتله، يخبرها فيه أن حياته في خطر، وأنه إذا تأذى لا بد أن يكون كابتن وسيم مجاهد صاحب الفيلا التي استأجرها عصام لإقامة عيادته، بالإضافة إلى وصول نفس الفيديو إلى لطفي (صدقي صخر)، ما يزيد من حيرتهم.

قامت محامية نيرمين (ناردين فرج) بالذهاب إلى الضابط الذي يحقق في القضية، وأعطته الفيديو، ليخبرها أن دائرة المشتبه بيهم زادت ما بين رضوى (حنان مطاوع)، وعبد الغني (وليد فواز)، ونيرمين، والكابتن وسيم.



مسلسل صوت وصورة الحلقة 16

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل "صوت وصورة" يعرض من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.