شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر أنيستون ونجوم مسلسل Friends يشاركون بجنازة ماثيو بيرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أصدقاء الفنان الراحل ماثيو بيري على المشاركة في مراسم جنازته مؤخرًا، وذلك بعدما تم التقاط صور لهم نشرها موقع ديلى ميل ظهر فيها جينيفر أنيستون وكورتني كوكس بالإضافة لديفيد شومر وليزا بالإضافة لبقية نجوم مسلسل Friends.

وقد أكد تقرير الديلى ميل أن جنازة Matthew Perry التي أقيمت في لوس أنجلوس، ظهرت فيها مشاعر كبيرة من قبل أحباء الفنان الراحل ممن وضح عليهم التأثر الكبير لفقده.



جنازة ماثيو بيرى

من ناحية أخرى يتم التحقيق خلال الفترة الجارية في وفاة نجم مسلسل Friends الممثل العالمى ماثيو بيري من قبل قسم جرائم السرقة التابع لشرطة لوس أنجلوس، على الرغم من عدم وجود أي علامات على وجود جريمة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nottinghampost".

وذلك بعد أن تم العثور على الراحل البالغ من العمر 54 عامًا، والذي لعب دور تشاندلر بينج في المسلسل الكوميدي الطويل، فاقدًا للوعي في منزله في لوس أنجلوس يوم السبت، حسبما ذكرت صحيفة The Mirror.



نجوم مسلسل friends يودعون Matthew Perry

جاء المستجيبون للطوارئ إلى منزله بعد تلقي مكالمة في الساعة 4.07 مساءً تفيد بأن النجم أصيب بسكتة قلبية، ومع ذلك، بمجرد وصولهم، وجدوا النجم ميتًا في حوض الاستحمام الساخن الخاص به، وبحسب ما ورد عاد الممثل إلى المنزل بعد جولة من لعبة الكرة وأرسل مساعده في مهمة بعد ذلك بوقت قصير، ولكن تم العثور عليه غير مستجيب عندما عادت المساعدة إلى المنزل بعد ساعتين فقط، مما دفعها لطلب المساعدة.

وعندما تم العثور عليه تحت الماء، بدا وكأنه قد غرق ولكن لم يتم تحديد سبب رسمي للوفاة حتى الآن، حيث تم "تأجيل" التشريح الأولي للجثة بينما تقوم الولاية بإعداد تقرير السموم.

وقال المحققون إنه لم يتم العثور على مخدرات غير مشروعة في منزله على الرغم من وجود أدوية طبية.



أصدقاء الفنان Matthew Perry

وهذا يعد إجراء طبيعى لقسم جرائم السرقة والقتل التابع لشرطة لوس أنجلوس للتحقيق في القضايا البارزة بما في ذلك الممثلين المشهورين، وفقًا لموقع TMZ.

وأكد متحدث باسم إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس مكالمة الطوارئ وقال: "استجاب رجال الإطفاء في مدينة لوس أنجلوس إلى المبنى 18000 من West Blue Sail Drive في الساعة 4:07 مساءً يوم 28 أكتوبر 2023، للعثور على رجل بالغ فاقدًا للوعي، وكان أحد المارة قد رفع رأس الرجل فوق الماء وأوصله إلى الحافة، ثم قام رجال الإطفاء بإزالته من الماء عند وصولهم".

وتابع: "وكشف تقييم طبي سريع، أن الرجل توفي قبل وصول المستجيب الأول، وبالتالي فأن الظروف قيد التحقيق من قبل شرطة لوس أنجلوس والفاحص الطبي في مقاطعة لوس أنجلوس، ونحن نحزن مع العائلات والأصدقاء الذين فقدوا أحد أحبائهم بشكل غير متوقع".