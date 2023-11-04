مذكرات بريتني سبيرز تحطّم رقمًا قياسيًا خلال أسبوع من إصدارها

باعت مذكرات بريتني سبيرز، “The Woman in Me” ١٠١ مليون نسخة في الولايات المتحدة وحدها في أسبوعها الأول.

وقد أشاد النقاد بـ “The Woman in Me” الذي تم إصداره في ٢٤ تشرين الاول/أكتوبر الفائت، باعتباره وصفًا مقنعًا لصعودها إلى الشهرة العالمية وكفاحها المستمر، بما في ذلك وصايتها التي دامت سنوات والتي منحت والدها السيطرة على جزء كبير من حياتها، وكشفها عن عملية الإجهاض التي أجرتها أثناء مواعدتها النجم جاستن تيمبرليك منذ أكثر من ٢٠ عامًا.

وفي اليوم الأوّل من موعد طرحه في الأسواق، نشرت سبيرز على إنستغرام أن كتابها أصبح “مذكرات المشاهير الأكثر مبيعًا في التاريخ”، لكنه حتى هذا الحين لم ينجح في ان يكون المذكرات الأكثر مبيعًا للعام ٢٠٢٣.

فقد باعت مذكرات الأمير هاري، “Spare”، التي صدرت في كانون الثاني/ يناير، ١٠٦ مليون نسخة في الولايات المتحدة في أسبوعها الأول، وعلى الرغم من ذلك، عرف كتاب “The Woman in Me”، الذي لم تقم له سبيرز بإعلان ترويجي كبير خارج انستغرام، حركة مبيع أوسع في آخر أسبوع.

وفي مطلق الأحوال لم يقترب أي إصدار غير روائي من حجم سلسلة ” Harry Potter and the Deathly Hallows” للكاتبة جيه كيه رولينج، والتي صدرت في عام ٢٠٠٧ وبيع منها أكثر من ٨ مليون نسخة في ال ٢٤ ساعة الأولى من طرحها .

وكانت سبيرز قد ذكرت في بيان أصدرته دار غاليري بوكس الأربعاء: “لقد وضعت قلبي وروحي في مذكراتي وأنا ممتنة للمعجبين والقراء في جميع أنحاء العالم لدعمهم الثابت”.

ساعدت مذكرات سبيرز في إعطاء دفعة قوية لتدفقات ومبيعات كتالوج الموسيقى الخاص بها، وفقًا لشركة Luminate، وهي شركة لتحليلات الموسيقى والترفيه.

وفي هذا الإطار لوحظ ارتفاع كتالوج سبيرز خلال اليومَين الأوّلَين من الأسبوع الفائت بنسبة ١٨.٢% في عمليات البث حسب الطلب، و٣٦.٨% في مبيعات الألبومات، مع استمرار الأرقام في الارتفاع خلال الأيام التالية.

وفقًا لـ Luminate، ارتفعت تدفقاتها في الولايات المتحدة بنسبة ٢٤٪ مقارنة بالأسبوع السابق: من ١٦ مليونًا إلى ١٩.٨ مليونًا؛ كما ارتفعت مبيعات ألبوماتها بنسبة ٦١.٤% وارتفعت المبيعات الرقمية بنسبة ٤٩%.

وعلى ما يبدو فإنّ النسخة الصوتية من كتاب “The Woman in Me” التي قرأتها الممثلة المرشحة لجائزة الأوسكار ميشيل ويليامز، كانت عاملاً رئيسياً في انتشار الكتاب على نطاق جماهيري واسع.

نالت قراءة ويليامز لـ “The Woman in Me” استحسانًا كبيرًا، فهو الإصدار الصوتي الأسرع مبيعًا في تاريخ الشركة. ولكن لم يتم الاعلان على الفور عن رقم مبيعات صوتي محدد.

وفقًا لـ Circana، التي تتتبّع حوالي ٨٥٪ من سوق الطباعة، فقد باعت “The Woman in Me” ما يقل قليلاً عن ٤١٨٠٠٠ نسخة، وهو رقم أدنى بكثير من مستوى أرقام الأسبوع الأول لـ Circana في حركة مبيع مؤلَّف ” A Promised Land” للرئيس السابق باراك أوباما والسيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما.