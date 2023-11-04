هالة صدقي توجه رسالة لـ باسم يوسف: “وصلت حالنا للعالم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجهت الفنانة هالة صدقي عبر حسابها الخاص بأ”إنستغرام” رسالة إلى الإعلامي باسم يوسف بعد لقائه مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان، للمرة الثانية للحديث عن القضية الفلسطينية، مؤكدة أنه كشف كذب الإعلام الغربي.

ونشرت هالة صورة لباسم من اللقاء وكتبت معلقة: “بالرغم من إعجابي الشديد بك واختلافي معك في بعض آرائك إلا أني أرسل لك الآن كل التقدير والاحترام، لأنك وصلت حالنا للعالم الغربي بدون مبالغة وكشفت كذب وادعاءات الإعلام الغربي الكاذب، والذي كنا جميعًا نلجأ لإعلامهم لنصل للحقائق وفي قضية خاصة بنا وهي قضية غزة اكتشفنا كذبهم الصارخ”.

وتابعت هالة صدقي موجهة الشكر لباسم: “شكرًا لباسم يوسف، كنت نموذج رائع لتوصيل صوتنا، أتمنى أي تقدم لأهالينا المتبقين في غزة”.

وتصدر اسم باسم يوسف محركات البحث، بعد مقابلته الأول والثانية مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان، والذي تحدث خلالهما عن القضية الفلسطينية مستنكرًا ما يحدث للشعب الفلسطيني ودعم الولايات المتحدة الأميركية للمحتل الإسرائيلي.