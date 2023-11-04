“ديانتي مسلمة لكل من يهمه الأمر”.. لقاء الخميسي ترد على منتقدي أدائها ترانيم مسيحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ردت الفنانة لقاء الخميسي من خلال منشور على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” على منتقديها بعد ظهورها تغني ترانيم كنسية.

وكتبت لقاء قائلة: “اسمي لقاء عبد الملك عبد الرحمن الخميسي، مصرية مسلمة عن أب وجد وجدة مسلمة، وأمي آشورية مسيحية، وديانتي مسلمة لكل من يهمه الأمر الذي من المفترض أنه لا تخصه ديانتي أو ديانة غيري، أنا أحترم كل الشعوب والديانات والأفكار حتى لو اختلفت معها طالما لا تسبب لي ولعائلتي الصغيرة والكبيرة أي نوع من أنواع الأذى النفسي أو غيره يا سيدي الفاضل وسيدتي الفاضلة مع بعض واحترامنا لبعض واجب إنساني”.

وتابعت: “طول عمرنا عايشين وجيرانا مسيحيين وبيفطروا معانا في رمضان واحنا بنحتفل معاهم في الأعياد يعني ليس لك أي علاقة باعتقادات الآخر يجب علينا أن نتقبله بما هو عليه لأنه واجب إنساني طالما لم يسبب لك الأذى وفي النهاية الله لا يحتاج إلى وصاية البشر فالله عالم بما في القلوب”.

واختتمت كاتبة: “الوطن يجمعنا وحدة واحدة سواءً مسلم أم مسيحي أو أيا ما كان معتقده وأفكاره لا يحق لنا التدخل فيما لا يخصنا الدين لله وليس لإرضاء البشر كفاية بقى زهقنا من الجهل والإصرار عليه!”.

يذكر أن آخر أعمال لقاء الخميسي كان مسلسل “إجازة مفتوحة” مع شريف منير، سميحة أيوب، دنيا ماهر، مراد مكرم، هشام إسماعيل وغيرهم من النجوم، وعرض في عام 2021 وهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد ومن إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

وتدور أحداث المسلسل حول زوج يتعرض لأزمة في عمله ويفصل منه ويضطر للجلوس في المنزل فتتبدل الأدوار حيث يقوم هو بكل مسؤوليات المنزل وتقوم زوجته بالإنفاق.