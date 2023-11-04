غادة عبد الرازق بملامح أصغر سنًا في أجدد صورها.. هل خضعت للتجميل؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة غادة عبد الرازق عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”، صورتين جديدتين لها، أثارت بهما الجدل بين جمهورها حول ما إذا كانت أجرت عمليات تجميل أم أن الصور تم تعديلها بتقنية الذكاء الاصطناعي.

وظهرت غادة في الصور بملامح تبدو أصغر من عمرها، الأمر الذي جعل عدداً من متابعيها يتساءلون في التعليقات إن كانت قد أجرت عملية تجميل.

يذكر أن آخر أعمال غادة عبد الرازق كان مسلسل “حدث بالفعل”، وهو يتضمن مجموعة من القصص الحقيقية، تتعلق أحداثها بالأمراض النفسية، وتم تجميعها من عدة دول عربية؛ ليكون أول مسلسل تلفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي، وهو من تأليف د. فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي في أول تجربة تلفزيونية له، والمسلسل ينتمي لنوعية الحلقات المنفصلة المتصلة، حيث يلعب بطولة كل قصة فريق مختلف من النجوم عن القصص الأخرى.

ويلقي العمل الضوء على العديد من الأمراض النفسية وأسبابها وكيفية تأثيرها على حياة الأشخاص المصابين بها وأيضا المحيطين بهم، وتدور الأحداث في قالب تشويقي إنساني.