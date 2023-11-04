“محتاج تحضير كبير”.. الكشف عن مصير مسلسل شريهان الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبد العزيز أحمد في برنامج “مساء الإمارات” عبر قناة “الظفرة”، كشف السيناريست الدكتور مدحت العدل عن مصير مسلسل النجمة شريهان الذي كان قد أعلن عنه في تصريحات سابقة له، مؤكداً أن المشروع مازال قائماً.

وقال العدل: “بندور ليها على حاجة تليق بيها، شريهان علشان ترجع بتاخد تحضيرات كتير في مشروع في الأفق لكن تكلفته كبيرة ومحتاج تحضير كبير فمش هيبقى في القريب العاجل”.

وعن الأعمال التي يحضر لها هذه الفترة منها مسلسل النجم يحيى الفخراني الذي يعود به لدراما رمضان، قال العدل: “بعمل مسلسل للفنان الكبير يحيى الفخراني في رمضان 15 حلقة متاخد من رواية الأستاذ الكبير إبرهيم عبد المجيد “عتبات البهجة” دا اللي بعمله دلوقتي”.

كما تحدث مدحت العدل عن فكرة وجود يسرا في رمضان 2024 وقال: “يسرا أعتقد السنة دي إنها عايزة ترتاح رغم أني متأكد أن الجمهور بيحب يشوفها”.

وخلال اللقاء كشف مدحت العدل عن رأيه في فكرة إلغاء المهرجانات الفنية بسبب أحداث غزة: “أنا ضد إلغاء أي تظاهرة فنية تمامًا، الحياة لازم تستمر والمهرجانات تتعمل، العالم كله يحترم الفن جدًّا أكتر مننا بكتير الناس هنا بتعتبر الفن لو عملته يبقى إنت مش مهتم بالقضية لأ ليه معملش مهرجان وأطلع أتكلم عن القضية”.