خالد الصاوي يصوّر “البحر الأسود” بسرية تامة.. وهذا ما فرضه المخرج على طاقم الفيلم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم فرض سرية شديدة من الشركة المنتجة لفيلم “البحر الأسود” للفنان خالد الصاوي، على كواليس تصويره الذي بدأ قبل أيام في سرية تامة، كشف مصدر من داخل العمل عن كواليس التصوير.

وقال المصدر أن المخرج علاء الدين مصطفى، بدأ التصوير منذ أيام قليلة في سرية تامة حيث وضع جدولاً للتصوير على أن يتم الانتهاء منه بشكل فعلي نهاية كانون الأول (ديسمبر) المقبل، مؤكداً أن النجم خالد الصاوي وكل الأبطال المشاركين حريصون على سرعة الانتهاء من الفيلم خلال الفترة التي حددها المخرج.

يذكر أن فيلم “البحر الأسود” يشارك في بطولته كل من ثراء جبيل وحمزة العيلي ويوسف عمر ومحمد الجداوي وكريم علي.

من ناحية أخرى، انضم الفنان خالد الصاوي مؤخراً لأبطال مسلسل “صدفة” الذي تخوض به النجمة ريهام حجاج، الموسم الرمضاني المقبل، حيث يدور في إطار اجتماعي وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.