آيتن عامر تتّجه إلى الدراما الخليجية في رمضان.. وهذه التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعاقدت الفنانة آيتن عامر مؤخراً على المشاركة في مسلسل خليجي يضم عدداً كبيراً من نجوم الوطن العربي، حيث يتم التحضير له خلال الأيام المقبلة استعداداً لبدء التصوير بداية شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وذلك لعرضه في رمضان المقبل.

يذكر أن آيتن عامر تواصل حالياً تصوير دوريها في فيلمي “درويلة” مع النجم عمرو عبد الجليل، و”عنب” الذي تشارك في بطولته مع الفنان بيومي فؤاد، والمقرر عرضهما في موسم الشتاء السينمائي المقبل.

ويضم فيلم “درويلة”، بجوار آيتن وعبد الجليل كلاً من: محمود عبد المغنى، محمد على رزق، حسنى شتا، إبرام سمير، مسلم، نهال نور وآخرين، قصة وسيناريو وحوار محمد دياسطى وعبدالرحمن فتحي، وإخراج معوض إسماعيل.

ويسجل فيلم “عنب” التعاون الثاني على التوالي بين بيومي فؤاد وآيتن عامر بعد فيلم “مندوب مبيعات”، والذي عرض قبل فترة في دور العرض وتم رفعه لعدم تحقيقه إيرادات جيدة، وتدور أحداثه حول بيومي فؤاد الذي يعمل في دبي ويعاني من فشل العلاقات العاطفية والتي لا تكتمل بالزواج دائماً حتى يتعرف على آيتن عامر وتنشأ بينهما قصة حب مليئة بالعديد من المواقف والمفارقات الكوميدية

ويشارك في الفيلم محمود حافظ ، إسلام إبراهيم، محمود الليثي، نور قدري، توني ماهر، قصة أمين جمال، تأليف يوسف سالم وأحمد سالم، إخراج أحمد نور.