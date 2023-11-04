“مفيش حاجة اسمها نمبر وان”.. شقيق إلهام شاهين يكشف دور الواسطة في مسيرته الفنية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان أمير شاهين عن تأثر مسيرته الفنية بسبب اتهامه بأنه دخل الفن بواسطة شقيقته الكبرى الفنانة إلهام شاهين، موضحاً رأيه في لقب “نمبر وان” سواء في السينما أو الدراما.

وقال أمير في تصريحات إعلامية: “مفيش حاجة اسمها نمبر وان في السينما أو الدراما لأن في فنانين كتير كلهم صف أول وناجحين جدًا وبيعملوا إيرادات كبيرة جدًا فكلمة نمبر وان هي كلمة كبيرة”.

وأضاف: “أنا راضي عن نفسي وعن أدائي وتواجدي في الأعمال الفنية خلال الفترة الأخيرة بتقديمي شخصيات جديدة وعجبت الجمهور”.

وعن اتهامه بدخول الفن بسبب شقيقته الفنانة إلهام شاهين قال: “أنا من أوائل أولاد الفنانين اللي ظهروا وكان دايمًا بيتقال من وأنا صغير إني بشتغل علشان اختي ولكن الحمد لله أنا قدرت أثبت نفسي واشتغلت مع مخرجين كبار ماحدش يقدر يفرض عليهم حد زي المخرج محمد سامي والأستاذ علي عبد الخالق”.

وأشار إلى أن الواسطة في المجال الفني عطلته، مضيفاً: “الموهبة هي اللي خلتني أوصل للجمهور واخدت جائزة أحسن ممثل شاب من مهرجان الإسكندرية وجائزة المهرجان الكاثوليكي”.

وتطرق أمير للحديث عن شقيقته إلهام قائلا: “كل تصريحاتها بتفتح النار عليها وهي دايمًا مثيرة للجدل عشان صريحة زيادة عن اللزوم وبتجادل معاها إنها ليه قالت كده في تصريحات معينة ولكن في الآخر بدعمها في كل آرائها”.

وأبدى موافقته على تصريحها بالتبرع بأعضاء الجسد بعد الوفاة قائلا: “ده حاجة إنسانية وخير وموجود في أوروبا ولو بقيت شرعية في مصر أنا هتبرع بأعضاء جسمي”.

يذكر أن أمير شاهين شارك مع شقيقته إلهام في حكاية “ألفريدو” ضمن حكايات مسلسل “55 مشكلة حب” بطولة أحمد فهمي، ندى موسى، وغيرهما من الفنانين.