عائشة بن أحمد تروّج لأولى بطولاتها المطلقة في الدراما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: روّجت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد لأولى بطولاتها المطلقة في الدراما المصرية، من خلال حكاية “روحي فيك” ضمن مسلسل “55 مشكلة حب” للدكتور مصطفى محمود.

ونشرت عائشة عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” البوستر الدعائي للمسلسل، حيث ظهرت فيه وحدها ولكن بظهرها وعلقت قائلة: “روحي فيك من كتاب 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود على أون تي في، إخراج محمد لطفي، تأليف أحمد عثمان”.

ومسلسل “55 مشكلة حب” يتضمن العديد من الحكايات حيث عرضت أولى حكاياته بعنوان “ألفريدو” بطولة الفنانة إلهام شاهين، وحكاية “ما تيجي نشوف” بطولة الفنانة هنا شيحة، كما عرض مؤخرًا حكاية “عيشها بفرحة” بطولة الفنانة هبة مجدي، والحكايات الثلاث كانت من تأليف السيناريست عمرو محمود ياسين.

يذكر أن آخر مشاركات عائشة بن أحمد في الدراما كان مسلسل “مذكرات زوج” بطولة الفنان طارق لطفي وعرض بموسم دراما رمضان الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً، وشارك فيه عدد كبير من النجوم منهم: خالد الصاوي، سما إبراهيم، عمر الشناوي، وهو مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل أحمد بهجت، سيناريو محمد سليمان عبد الملك وإخراج تامر نادي.