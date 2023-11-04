علا غانم: “بمر بمرحلة مش حلوة ومشاكلي كلها دخلت القضاء”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائها ببرنامج “الراديو بيضحك”، الذي تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى على إذاعة 9090، تحدثت الفنانة علا غانم عن مشاكلها مع طليقها التي مرت بها الفترة الماضية، مؤكدة أنها تمر بمرحلة غير جيدة من حياتها بعد أن أصبحت أخبارها وحياتها داخل ساحات القضاء.

وقالت علا: “أنا كممثلة حساسة فيما يخص السوشيال ميديا وأحب أن الجمهور يشوف مني كل حاجة حلوة وميشوفش أي مشاكل، وأحب أطلعلهم بأخبار سعيدة”.

وتابعت: “بمر بمرحلة مش حلوة ومحاطة بأكاذيب، وكل مشاكلي دخلت القضاء وخدت خطوات سليمة، وثقتي في القضاء ونزاهته ثقة عمياء محدش هيقدر يهزها ولكن الوقت طويل شوية”.

واستكملت: “خدت أولى خطواتي في استرداد بيتي وكل حاجة هترجعلي”.

وتطرقت علا إلى الفن حيث أكدت أنها تختار أدوارها بعناية أبرزها أدوار الأم، قائلة: “بيفرق معايا إني أعمل أدوار أم لولاد كبار، زمان اتعرض عليا دور أكون أم لبنت ومقبلتش الدور لأنها كانت كبيرة مش هعرف آخدها على حجري”.

وتابعت: “معنديش أي تحفظات علي إني أعمل أدوار أم ولكن أعمل أم لناس قد بناتي”.

وعن عودتها مرة أخرى للتمثيل بعد غياب طويل، بفيلم “أولاد حريم كريم” الذي تم عرضه بصيف 2023، قالت: “كان بقالي فترة بعيدة، وكنت مبسوطة ومرتاحة لرجوعي بفيلم أولاد حريم كريم، وكان قرار صعب جداً فكرة أرجع للتمثيل مرة أخرى بأعمال إيه واتعرض عليا كتير بس مكنتش مقتنعة ومش عجباني الأعمال”.

وتابعت: “كنت مترددة، ولما رجعت بفيلم أولاد حريم كريم واتعرض عرفت إن ترددي كان في محله لأن حسيت إن مش ده اللي عايزة أعمله دلوقتي”.

واستكملت علا غانم: “أول حد كلمني عن المشروع كان مصطفى قمر ويتبعه أستاذ علي إدريس، وكلموني وأنا في أمريكا وكنت مكررة هنزل مصر إجازة وحسيت أنها إشارة تصادف يكلموني قبل نزولي لمصر بعشرة أيام”.