بيرين سات تجلس في المطعم 9 ساعات مع صديقتها..وهكذا ردّت على الصحافة

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام تركية ان النجمة بيرين سات بقيت جالسة في المطعم برفقة صديقتها لمدة 9 ساعات، وعند خروجها توجّه أحد الصحفيين بسؤالها عن فيلمها "النداء الأخير الى إسطنبول" مع النجم كيفانش تاتليتوغ، الا انها ردّت بالقول: "لا يمكنكم سؤالي عن هذا الان.
سنتحدث في حفل الافتتاح"
وعن فيلم أتاتورك قالت: "لم أشاهده للان".
ويُعرض فيلم " النداء الأخير الى إسطنبول" في 24 تشرين الثاني المقبل، على إحدى المنصات، تدور احداثه عن شخصين يتلقيا صدفة في نيويورك، فيمضيان أوقاتا لا تنسى.
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