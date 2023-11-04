إسماعيل ياسين عارض زواج والد أيمن بهجت قمر من والدته..اليكم ما تم كشفه

ميرنا وليد - بيروت - كشف المؤلف المصري أيمن بهجت قمر عن معارضة الممثل الراحل إسماعيل ياسين لزواج والده بهجت قمر من والدته، متحدثا عن صلة القرابة به.

وقال أيمن بهجت قمر: "إسماعيل ياسين بالنسبة لوالدتي يعتبر أبوها، هو زوج خالة أمي ورباها من وهي عمرها ستين وتوفى في حضنها وبين إيديها".

وأضاف: "والدي لما راح يتقدم لخطبة والدتي إسماعيل ياسين رفضه وقاله إن ظروفه عشوائية ومش مناسبة وهيبهدلها، أبويا مكنش بيعرف يعمل فلوس، وأول ما توفى إسماعيل ياسين أبويا راح إتجوزها".

وجاء حديث أيمن بهجت قمر في برنامج "ضيفي مع" مع معتز الدمرداش.

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