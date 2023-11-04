بريتني سبيرز تهدد سام أصغري..اليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام عالمية ان النجمة بريتني سبيرز تهدد من خلال كتاب جديد زوجها السابق سام أصغري، الأمر الذي شكّل جدلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي، اذ عبّروا عن تشوّقهم لما يتضمنه هذا الكتاب الجديد.
على صعيد آخر كشفت وسائل إعلام عالمية ان سام أصغري كان يقوم بـ مؤامرة مع والد النجمة بريتني سبيرز كي يسيطر عليها وذلك قبل انفصالهما.
وكان قد انفصل الزوجان بعد ما يزيد قليلاً عن عام واحد من الزواج، اذ تقدم سام، 29 عامًا، بطلب الطلاق.
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