إبنة ملكة جمال لبنان 2008 روزاريتا طويل تخطف القلوب بجمالها - بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت ملكة جمال لبنان لعام 2008 روزاريتا طويل صورة لابنها الوحيدة ميلا والتي خطفت القلوب بجمالها ولطافتها وتغزل المتابعون بملامحها التي ورثتها من والدتها الجميلة ووالدها الوسيم.

روزاريتا وبعد نيلها اللقب لم تدخل عالم التمثيل لكنها لا زالت تمتلك قاعدة جمهور كبيرة من المحبين والمتابعين. يذكر انها كانت قد تزوجت من السيد بشير جنبلاط قبل 3 سنوات في مراسم زفاف مدنية كونهما من دينين مختلفين الا ان ذلك لم يقف بوجه حبهما وقصتهما التي تشارك روزاريتا بين الحين والاخر تفاصيلها .

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