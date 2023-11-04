مايا دياب توجه تحية حب وإحترام لأهل الصحافة.. وهذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - وجهت الفنانة اللبنانية مايا دياب تحية حب وإحترام لأهل الصحافة والمراسلين اللذين يتابعون الأحداث الأخيرة في جنـ وب لبنان وقطاع غ. زة، وتمنت من الله أن يحميهم.

وكتبت مايا دياب عبر حسابها الخاص: "تحية حب واحترام لكل مراسل تلفزيوني وصحافي بطل يخاطر بحياته كي ينقل ما يحدث داخل غ.زة وعلى الحدود اللبنانية ويعكس الصورة الهمجية للعدوان من كل الوسائل الاعلامية اللبنانية والعربية. الله يحميهم ويكون معهم بهالوقت الصعب.

كل يوم وكل دقيقة يضعون أرواحهم تحت الخطر ويعدّون الثواني والدقائق من سيكون الشـ هيد التالي الى قطار الموت".

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