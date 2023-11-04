كريم فهمي وصبا مبارك في الماراثون الرمضاني لعام 2024

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت مصادر خاصة لـ بوابة الخليج 365، عن تعاقد الثنائي كريم فهمي والنجمة صبا مبارك لبطولة مسلسل جديد، لخوض الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2024، من المفترض أن تكون أحداث العمل في إطار رومانسي اجتماعي.

وكشفت الشركة المنتجة أن تم التعاقد أيضا مع المخرج كريم العدل، وأن العمل من تأليف محمود زهران، ويتم في الوقت الحالى جلسات تحضرية لوضع اللمسات الأولي للعمل.

ويذكر أن تقابل الثنائي النجم كريم فهمي، والنجمة صبا مبارك في مسلسل حكايات بنات، تم عرض في رمضان 2012م، ومن إخراج حسين شوكت وتاليف باهر دويدار.

وكاتنت تدور قصته حول حياة أربع فتيات، ملقيا الضوء على علاقتهن بأهاليهن وحياتهم الخاصة وأحلامهن وطموحاتهن.

المسسلسل من بطولة النجمة صبا مبارك والنجم كريم فهمي ، رجاء الجداوي ، مها أبو عوف، والنجم أحمد صلاح حسني ، وحورية فرغلي، دينا الشربيني، ريهام أمين، ليلي عز العرب، رمزي لينر، المسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج حسين شوكت.

ويذكر أن شارك النجم كريم فهمي في مسلسل أزمة منتصف العمر، وقامت ببطولته ريهام عبدالغفور، وحقق نجاحًا كبيراً وقت عرضه، وكان من إخراج كريم العدل.

وتدور أحداثه حول حول "فيروز"(ريهام عبد الغفور) التي تزوجت من رجل أكبر منها في السن بسبب ضغط والدتها وتنجب منه فتاة وهي "مريم" (رنا رئيس)، وخلال الأحداث تتزوج مريم من عمر "كريم فهمي" الذي يكبرها في العمر أيضا، تقع فيروز في حب عمر وتتسبب علاقتهما السرية بمشاكل كثيرة لها.

وعلى نفس السياق صبا فهى تنتظر خلال الفترة القادمة عرض مسلسل بين السطور، تأليف مريم نعوم وإخراج وائل فرج، ويشارك في العمل كل من أحمد فهمي، محمد علاء، ناردين فرج، علي الطيب، وكان قد عرض لها في رمضان 2022 مسلسل ليلة السقوط، بطولة طارق لطفي تأليف مجدي صابر وإخراج ناجي طعمي، وشارك فيه كل من باسم ياخور، كنده حنا، ميلاد يوسف، ذو الفقار خضر وآخرين.