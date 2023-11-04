بدء اختبارات الأداء لمسابقة المواهب الذهبية لذوي الاحتياجات الخاصة بسينما الهناجر

ياسر رشاد - القاهرة - عقدت اللجنة التنفيذية لمسابقة المواهب الذهبية لذوي الاحتياجات الخاصة فى نسختها السادسة، اجتماعا تحضيريا لإعداد برامج اختبارات الأداء للمسابقة التى ستبدأ اعتبارا من منتصف نوفمبر الجارى، بسينما الهناجر بأرض دار الأوبرا المصرية.

المسابقة ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية والقائم بأعمال رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع جمعية البلد اليوم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية برئاسة الدكتور محمد عبد الغنى .

ناقش الاجتماع تحديد مواعيد حضور المتسابقين إمام لجنة التحكيم، إمكانية إقامة ورش خلال حفل الختام، وتحديد مكان معرض اللوحات المشاركة فى المسابقة هذا العام، كما ناقش الاجتماع ما طرحته جمعية البلد اليوم بشأن سفر أعضاء لجنة التحكيم إلى بعض المحافظات لتسهيل التواصل مع المتسابقين وعمل لجنة اختبارات فى بعض المحافظات.

من جانبها أكدت الدكتورة هادية صابر نائب رئيس جمعية البلد اليوم ومنسق عام المسابقة، أنه يتم حاليا التنسيق لتحديد هذه المحافظات وسيعلن عنها خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن المسابقة تشهد هذا العام مشاركة عدد كبير من المتسابقين فى مجال الإنشاد - وهو ضمن المجالات التى تمت إضافتها لأول مرة هذا العام - وأيضا فى الغناء الفردي والاستعراض والعزف الفردى .