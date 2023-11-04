في عيد الحب المصري ..8 نجوم يجمعهم العشق على شاشات السينما قريبًا

ياسر رشاد - القاهرة - يحتفل الشعب المصري اليوم 4 نوفمبر بعيد الحب، حيث يعود سبب الإحتفال بيوم"الفلاتين"، لـ الكاتب الصحفي مصطفي أمين عام 1974 ،الذي أتى بفكرة جديدة غيرت مسار عيد الحب داخل مصر، وعلى هذا الصدد تستعرض بوابة الخليج 365 أبرز قصص الحب في الأفلام المصرية الذي يتم عرضها قريبًا على شاشات السينما.

"شماريخ" قصة حب بين أمينة خليل وآسر ياسين

انتهي فريق فيلم شماريخ من التصويرالعمل، وتشهد أحداث الفيلم قصة حب بين آسر ياسين وأمينة خليل، والعمل بطولة خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، والراحل مصطفى درويش، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت، هدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.

أمينة خليل وآسر ياسين

"أبو نسب" قصة حب ياسمين صبري ومحمد عادل إمام

يتسعد فريق فيلم أبو نسب عرض العمل قريبًأ على شاشات السنما خلال الأيامة المقبلة ،ويعيش النجم محمد إمام و النجمة ياسمين صبري، قصة حب خلال أحداث فيلم أبو نسب، الذي من المقرر عرضه في شهر ديسمبر المقبل، ويشاركهما بطولته ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، وعلاء مرسي، مع عدد من ضيوف الشرف منهم شيكو، ماجد المصري، شيرين رضا، وصلاح عبدالله، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

ياسمين صبري ومحمد عادل إمام

"الغربان" قصة حب مي عمر وعمرو سعد

بدأ الفيلم بعداوة بين مي عمر وعمرو سعد وتتحول العداوة لقصة حب قوية ،ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تصويره قريبًا، ويشاركهما بطولته محمد علاء، أسماء أبواليزيد، ماجد المصري، جميل برسوم، عبدالعزيز مخيون، صفاء الطوخي، محمود بزاوي، أحمد بدير، ومن إنتاج سيف العريبي وشركة PCC للإنتاج الفني – تامر نصر، ومن إخراج ياسين حسن.

مي عمر وعمرو سعد

"السيستم" قصة حب بين نسرين طافش و طارق لطفي

يجتمع الثنائي النجمة نسرين طافش والنجم طارق لطفي لأول مرة في عمل ويربطهم قصة حب قوية خلال الأحداث.

ومازال فريق العمل يتواصل تصويره في الفترة الحالية، ومن المقرر عرضه قريبًا، ويشاركهما بطولته أحمد الفيشاوي، بسنت شوقي، والعمل من تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري، وإنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي اجتماعي.