فن ومشاهير

سيمون تلتقي جمهورها بالإمارات.. الليلة

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ياسر رشاد - القاهرة - تستعد الفنانة سيمون، لاحياء حفلاً غنائيًا في أبو ظبي بدولة الإمارات، مساء اليوم، السبت، ومن المقرر أن يحضر الحفل عدد كبير من جمهورها ومحبوها.

وتقدم الفنانة سيمون، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغنياتها القديمة والحديثة، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

 

معلومات عن سيمون

حصلت سيمون، على ليسانس في اللغة الفرنسية وآدابها من كلية الآداب، جامعة عين شمس، بدأت مشوارها الفني كمغنية بمشاركتها في "مهرجان الصداقة المصرية اليونانية" بأغنية باللغة اليونانية.                               

قدمت أيضًا العديد من الأعمال الغنائية الناجحة في أوائل تسعينيات القرن العشرين وكان من أشهرها "مش نظرة وابتسامة، ساعتي مش مظبوطة"، وأغنية "بتكلم جد" مع المطرب حميد الشاعري.

يذكر ان دخلت الفنانة سيمون، مجال التمثيل بمشاركتها مع الفنانة فاتن حمامة في فيلم "يوم مر ويوم حلو" عام 1988، توالت أعمالها وقدمت العديد من الأعمال في التلفزيون والمسرح.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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