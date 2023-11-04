شاهد هديل العتيبي تتغزل في رجل مسن

أثارت مشهورة سناب شات هديل العتيبي جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في فيديو وهي تتغزل في رجل مسن خلال البث المباشر على تطبيق التيك توك.

وفي الفيديو، قالت هديل للرجل المسن: “مين قطوتي!”، ليتفاعل معها الرجل بإصدار أصوات تشبه القطة.

واعتبر البعض أن تصرف هديل كان عفويًا وغير مقصود، بينما اعتبره البعض الآخر غير مناسبًا.