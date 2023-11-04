- 1/2
- 2/2
أثارت مشهورة سناب شات هديل العتيبي جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في فيديو وهي تتغزل في رجل مسن خلال البث المباشر على تطبيق التيك توك.
وفي الفيديو، قالت هديل للرجل المسن: “مين قطوتي!”، ليتفاعل معها الرجل بإصدار أصوات تشبه القطة.
واعتبر البعض أن تصرف هديل كان عفويًا وغير مقصود، بينما اعتبره البعض الآخر غير مناسبًا.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد هديل العتيبي تتغزل في رجل مسن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.