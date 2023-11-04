شاهد ردة فعل غير متوقعة من الفنان عبدالمجيد عبدالله أثناء التصوير مع أحد المعجبين

تفاعل الفنان عبدالمجيد عبدالله مع أحد المعجبين عقب نجاح حفله في الرياض، حيث ظهر في مقطع فيديو وهو يتحدث إليه مهنئًا إياه على نجاح الحفل.

وقال عبدالمجيد للمعجب: “مبروك نجاح الحفلة مثل كل مرة”، ليبتسم له المعجب دون أن يتحدث أو يرد.

وطلب المعجب من عبدالمجيد أن يتحدث لجماهيره، ولم يستجيب له الفنان.

وكان عبدالمجيد عبدالله قد افتتح حفلات موسم الرياض بمناسبة افتتاح بوليفارد وورلد، المنطقة العالمية التي تعود بنسخة أكبر وأضخم من العام الماضي.

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